Niższe składki ZUS. To już ostatni moment na zgłoszenie

Mały ZUS plus umożliwia przedsiębiorcom płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od dochodu z tytułu prowadzanej działalności gospodarczej osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ulga ta nie obejmuje jednak składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS plus można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Małego ZUS plus. Najważniejsze zasady

Z danych ZUS na 31 grudnia 2024 r. wynika, że z ulgi tej korzystało 194,4 tys. osób. Dla porównania na koniec 2023 r. było to 192,7 tys. osób.

Z Małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. W przypadku, gdy działalność była prowadzona krócej, limit przychodu oblicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Oznacza to, że Mały ZUS plus nie przysługuje osobom, które dopiero rozpoczynają prowadzenie własnego biznesu. Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start oraz preferencyjnych składek, które obliczane są od kwoty wynoszącej co najmniej 30 procent minimalnego wynagrodzenia.

Oto kto nie może skorzystać z ulgi

Z Małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT. Z możliwości opłacania niższych składek nie skorzystają również osoby prowadzące inną pozarolniczą działalność, na przykład jako wspólnicy spółki jawnej.

Z ulgi nie mogą skorzystać także osoby, które wykonują działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie, w jakim pracowały dla niego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z Małego ZUS plus, a chcą w bieżącym roku z niego skorzystać i spełniają wymagane warunki, powinny zgłosić się do ulgi najpóźniej do 31 stycznia.

Aby to zrobić należy wyrejestrować się z ubezpieczeń, posługując się dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie zgłosić się z kodem właściwym dla Małego ZUS plus, który zaczyna się od 05 90 lub 05 92. Płatnicy, którzy korzystali z Małego ZUS plus w 2024 roku i nadal spełniają warunki do ulgi, a także zamierzają z niej korzystać, nie muszą ponownie składać zgłoszenia.

Milionom Polaków grozi emerytalne ubóstwo

Ludzie prowadzący dziesięcioleciami biznesy nie uzbierają nawet na emeryturę minimalną. Wielu samozatrudnionym państwo będzie musiało dopłacać do świadczeń. W skrócie: milionom Polaków grozi emerytalne ubóstwo - informowała niedawno "Wirtualna Polska" powołując się na raport powstały na zlecenie ZUS.

Z raportu Polskiej Sieci Ekonomii dla ZUS wynika, że Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby osób samozatrudnionych (po Grecji i Włochach). W 2023 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało średniomiesięcznie 2 mln 250 tys. samozatrudnionych, co stanowi 12,7 proc. ogółu pracujących (17,2 proc. z uwzględnieniem rolników).

Ulgi składkowe, w tym Mały ZUS plus, trafiają przede wszystkim do niezatrudniających i przyczyniają się do spadku zatrudnienia na etat - wynika z analizy Polskiej Sieci Ekonomii dla ZUS. Założenie firmy nie oznacza, że w Polsce rozwija się przedsiębiorczość - wskazuje współautor raportu Tomasz Lasocki.

