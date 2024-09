Nowa mapa zwolnień. Fala redukcji etatów przetacza się przez Polskę

W czwartek potwierdziły się informacje money.pl, że Beko Europe (dawniej Whirpool) planuje ograniczyć działalność w swoich zakładach we Wrocławiu oraz w Łodzi. W stolicy Dolnego Śląska pracę może stracić nawet 600 osób.

Znów zwolnienia. Znany producent ma ostro ściąć etaty

Przeanalizowaliśmy obecne i planowane redukcje etatów w naszym kraju. Zaznaczmy, że zestawienie to nie jest wyczerpujące i nie obejmuje wszystkich firm przeprowadzających obecnie restrukturyzację zatrudnienia.

Kolejna firma, która ogłosiła ostatnio zwolnienia grupowe to Fameg z Radomska, jeden z największych producentów drewnianych krzeseł giętych w Europie .

W sierpniu łódzka firma Redan, dawniej właściciel marki odzieżowej Top Secret, poinformowała o planowanych zwolnieniach. W okresie od 30 września do 30 listopada 2024 r. firma zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe obejmujące maksymalnie 20 pracowników. Redan, zatrudniający obecnie 60 osób, już wcześniej wypowiedział umowy 16 pracownikom . Firma tłumaczy, że pomimo zmiany profilu działalności na usługi logistyczne, nie udało się osiągnąć oczekiwanej rentowności.

Mapa zwolnień w polskich firmach

W sektorze finansowym i usługowym redukcje planują: NatWest Bank, ING oraz Grupa Eurocash w Warszawie. W Poczcie Polskiej na liście do zwolnienia jest 9 tys. osób.

Inne firmy, które trafiły na mapę zwolnień to m.in.: Zakłady Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej, Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, Calfrost w Kaliszu oraz BCUBE Poland Logistics w Tychach i Bielsku-Białej.

Bezrobocie w Polsce niskie

Eksperci Santandera w komentarzu do tych danych wskazali, że liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy jest blisko historycznego minimum. Co jest - ich zdaniem - dowodem na to, że osłabienie popytu na pracę widać głównie w redukcji wakatów, a nie po stronie zwolnień.