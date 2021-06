Nowe dane o wzroście cen. Hamowania nie widać

NBP prowadząc politykę pieniężną dba m. in. o poziom cen w Polsce. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. (z możliwością odchylenia o 1 pkt. proc. w górę lub w dół). Jak pokazują najnowsze dane za maj, jesteśmy znacznie powyżej tego celu.

Co w tej sytuacji mógłby zrobić bank centralny? Obniżyć stopy procentowe, które sprzyjają wzrostowi cen. Na razie nic nie wskazuje jednak, że mogłoby dojść do tego w najbliższym miesiącach. Być może podwyżka nastąpi w listopadzie .

Zobaczymy 5 z przodu?

Czy inflacja w Polsce wzrośnie do 5 proc.? Opinie na ten temat są podzielone. Ekonomiści mBanku oceniają, że tak się stanie. "Uważamy, że inflacja ma niewielkie szanse na istotne spadki do końca roku, a w kolejnych miesiącach - choć raczej jeszcze nie w wakacje - zobaczymy piątkę z przodu" - napisali.

- To nie do końca jest prawdą, bo te wzrosty cen czy surowców wynikają z ogromnego popytu, a więc mamy tutaj jednak inflację popytową. No i drugi argument jest taki, że ona jest przejściowa, ale na to nie ma żadnych dowodów - powiedział w Telewizji Biznes24.