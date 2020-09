Nowe opłaty od października. Ceny skoczą, a już szykowana jest kolejna podwyżka

Od 1 października, z dwumiesięcznym opóźnieniem związanym z koronawirusem, opodatkowane zostają płyny do e-papierosów i nowatorskie wyroby tytoniowe, czyli podgrzewacze tytoniu. Dotąd obie te kategorie obłożone były zerową stawką akcyzy. Nowe stawki jeszcze dobrze nie weszły, a już pojawiła się dyskusja na temat ich podniesienia.

Wojciech Bronicki, doradca podatkowy w Kancelarii BBGTAX, twierdzi, że dyskusja o podwyżkach jest absurdalna. - Jesteśmy w przededniu wprowadzenia faktycznego opodatkowania na tytoń do podgrzewania i e-papierosy, dlatego propozycja jakichkolwiek podwyżek na te wyroby jest absurdalna – zauważa.

Wyroby nowatorskie i płyny do e-papierosów zostaną objęte efektywną stawką akcyzy wynoszącą odpowiednio 0,55 zł/ml dla płynów do e-papierosów oraz 305,39 zł/kg w przypadku wyrobów nowatorskich. Wojciech Bronicki porównał wielkości proponowanego obciążenia podatkiem akcyzowym w porównaniu z paczką papierosów (3 mililitry płynu = 20 sztuk papierosów i 6,4 g wyrobu nowatorskiego = 20 sztuk papierosów). Z porównania wychodzi, że większym podatkiem w stosunku do zwykłych papierosów obłożone będą wyroby nowatorskie.