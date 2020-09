Auta sprowadzane z zagranicy. Może dojść do zmian w akcyzie

Jak dodała Emilewicz, system akcyzowy w Polsce pochodzi jeszcze sprzed 1989 roku. W jej ocenie doprowadza to do sytuacji, że większą opłatę płacą te osoby, które "mają samochód w lepszym standardzie ekologicznym".

Rafał Bajczuk, ekspert z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej", że w ciągu najbliższego tygodnia dojdzie do spotkania z minister rozwoju i rozmów na temat zwiększenia akcyzy na importowane auta. - Z naszych analiz wynika, że to największa przeszkoda w tworzeniu niskoemisyjnego transportu w Polsce – wyjaśniał Bajczuk.

Po co to wszystko? Właśnie by zniechęcić Polaków do kupowania starych samochodów z zagranicy, które najbardziej trują środowisko. Miało by też przełożyć się na większy ruch wśród krajowych dealerów, a jednocześnie, jak czytamy w dzienniku, poprawić szansę na rozwój elektromobilności.