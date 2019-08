Nowe, polskie miasta - mikroskopijne, ale ich liczba rośnie. Metropolie tracą mieszkańców

W ocenie naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego szybki rozwój polskich miast przez 50 lat po II Wojnie Światowej to przeszłość. Przez ten czas średnio zwiększyły one swoją wielkość przynajmniej dwukrotnie.

Dwie dekady nowego wieku to czas zmiany w tym trendzie. Miast jest więcej, ale są mniej zaludnione. Punktem zwrotnym był 1997 kiedy blisko 62 proc. ludności mieszkało w miastach. Na koniec było to już 60 proc.

Naukowcy przewidują również, że ten współczynnik ciągle będzie spadał. Umożliwia to coraz lepsza komunikacja i szybki internet. To za ich sprawą dojazd do pracy z kilkudziesięciu kilometrów to nie problem, jak i praca zdalna z domu.