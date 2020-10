Nowe prawo o blokowaniu stron internetowych firm. Rzecznik MŚP postuluje: tylko za zgodą sądu

W jego uzasadnieniu wskazuje się, że "w przypadku braku innych skutecznych środków" organ ochrony konsumentów, czyli prezes UOKiK, ma prawo do nakazania "usunięcia treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego lub nakazania umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy" - podaje PAP.

UOKiK będzie też mógł nakazać dostawcy usług hostingowych usunięcie lub wyłączenie interfejsu internetowego lub ograniczenia dostępu do niego. W niektórych przypadkach będzie też mógł nakazać rejestrom domen usunięcia pełnej nazwy domenowej.

Zdaniem rzecznika MŚP, planowane regulacje muszą gwarantować, również bezpieczeństwo dostawcom usług internetowych. Tak by np. firmy hostingowe mogły wnioskować do UOKiK o wyłączenie ich z odpowiedzialność względem usługobiorców za szkody związane z zastosowaniem się do decyzji Urzędu.