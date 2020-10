Nowe restrykcje. Jak wpłyną na gospodarkę?

Według nowych regulacji strefą czerwoną objętych będzie 3,4 mln ludzi, czyli 8,9 proc. ludności kraju. Obszar „czerwony” odpowiada za ok. 5,5 proc. PKB Polski, zauważają ekonomiści PKO BP.

Restrykcje istotne z ekonomicznego punktu widzenia dotyczą m. in. zapełnienia restauracji, siłowni, publiczności na imprezach sportowych i w instytucjach kultury i rozrywki. – Te branże i tak w większości funkcjonowały mocno poniżej swoich maksymalnych możliwości – oceniają ekonomiści Banku Pekao.

Koronawirus zaskoczył rząd? Ekonomista ocenia przygotowania do drugiej fali

I również zwracają oni uwagę, że istotniejszy może być efekt pośredni. Kluczem jest to, w jaki sposób konsumenci i firmy zareagują na to, co się dzieje.