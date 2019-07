Nowelizacja dyrektywy gazowej ograniczyć praktyki monopolistyczne Gazpromu

Jak przypomina Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, znowelizowana dyrektywa gazowa weszła w życie 23 maja i ma zostać wdrożona do prawa krajowego przez państwa UE do 24 lutego 2020 r. – informuje PAP.

Nowelizacja może utrudnić Gazpromowi stosowanie praktyk monopolistycznych, a Rosji - realizację celów politycznych z wykorzystaniem gazociągu Nord Stream 2. Kluczowe będą jednak jej wdrażanie i interpretacja. Stawia to przed Polską wyzwanie, by dopilnowała jak najdokładniejszego przestrzegania założeń dyrektywy przez Niemcy, państwo odpowiedzialne za jej zastosowanie do gazociągu - piszą autorzy analizy PISM Bartosz Bieliszczuk i Szymon Zaręba.