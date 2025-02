Nowelizacja ustawy o rynku mocy. Jest decyzja prezydenta

Ustawa przewiduje przeprowadzenie czterech aukcji uzupełniających rynku mocy : na drugie półrocze 2025 r. oraz na lata dostaw 2026, 2027 i 2028. Zgodnie z europejskimi regulacjami, od połowy 2025 r. prawo do pomocy publicznej w postaci rynku mocy tracą jednostki wytwórcze o emisji powyżej 550 kg CO2 na MWh. Ustawa przewiduje jednak dopuszczenie do aukcji takich jednostek.

Nowelizacji ustawy o rynku mocy

Decyzja warta miliardy

Zgodnie z przepisami, moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty