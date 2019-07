Nowy rząd Wielkiej Brytanii. Sajid Javid ministrem finansów

Posłem do Izby Gmin jest od 2010 roku. W referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej w 2016 roku Javid opowiedział się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa we Wspólnocie. Przed wejściem do polityki przez lata pracował w brytyjskiej filii Deutsche Banku.