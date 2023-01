Obajtek o kontroli NIK: nie ma do tego podstawy prawnej

taki syn 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Dopóki PiS jest u władzy, Polaków będzie można okradać bezkarnie. Zwiększyli marże o 700% i zamiast płacić VAT dla budżetu, Polacy płacili marżę dla Orlenu. Formalnie 50% zysków nie należy do skarbu państwa tylko 50,1% akcjonariuszy (49,9% ma skarb) z czego najwięksi to zagraniczne fundusze (Santander, N-N...). Kto Orlen skontroluje skoro wszyskie 3-literowe służby to PiS, policja to PiS, prokuratura to PiS, sądy to w dużej mierze PiS, media kupowane przez Orlen. Tylko NIK po wewnętrznym konflikcie w PiS wyrwał się Kaczyńskiem z łap, ale NIK nie wpuszczają a kontrolerów szczują prokuraturą. Prokuratora i sądy za PiS Obajtkowi sprawy kryminalne umarzały, a sędzina która taką sprawę umorzyła awansowała błyskawicznie. Ludzi po CBA Obajtek zatrudnia w Orlenie. Nic mu nie zrobicie, dopóki PiS będzie rządził. Może wyprzedawać majątek za bezcen, jak rafinerię Lotosu Arabom za 14 miesięcznych pensji Ronaldo. Dopiero jak PiS przegra ZNACZĄCO wybory, będzie można pociągnąć do odpowiedzialności Obajtka i grupę trzymającą dziś władzę. Ale rafineria w gdańsku czy przepłacone miliardy już przepadły.