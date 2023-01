Ceny paliw na stacjach Orlenu. UOKiK: nie wykluczamy interwencji

31 grudnia PKN Orlen poinformował o obniżce cen paliw w hurcie na swoich stacjach. Tego dnia benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała 5245 zł za metr sześcienny w porównaniu do 5936 zł dzień wcześniej. Benzyna Super Plus 98 kosztowała natomiast 5543 zł za metr sześc., podczas gdy w piątek cena wynosiła 6265 zł. Potaniał również olej napędowy Ekodiesel - z 6895 zł za metr sześc. do 6057 zł.