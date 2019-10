split payment Mateusz Madejski 11 minut temu

Obowiązkowy split payment w budowlance. Ekspert ostrzega: sztuczne dzielenie faktur to wielkie ryzyko

Obowiązkowy split payment wchodzi w branży budowlanej już na początku listopada. Mniejsze firmy obawiają się, że przez to stracą płynność finansową. Ale niektórzy chcą się bronić przed podzieloną płatnością... dzieleniem faktur. - To ryzykowna taktyka, skarbówka to przejrzy - ostrzega jednak ekspert.

