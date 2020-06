Obroty sklepów mniejsze o 40 proc. Przedsiębiorcy boją się powrotu obostrzeń.

Spadki są większe w Warszawie niż w pozostałej części kraju. Pod uwagę wzięto okres między 4 maja a 3 czerwca tego roku i porównano go z okresem 6 maja - 5 czerwca 2019 roku.

ZPPHiU zwraca uwagę, że podsumowanie pierwszego miesiąca funkcjonowania w nowej rzeczywistości wypada pesymistycznie, a droga do normalności jest daleka. Członkowie związku prowadzą indywidualne rozmowy z centrami handlowymi w sprawie warunków najmu.

– Wzywamy do brania pod uwagę wysokości naszych obrotów i wyliczania czynszów na ich podstawie. To pozwoli nam wszystkim przetrwać najtrudniejszy czas i wrócić do "nowej normalności” w bezpieczniejszej przyszłości – apeluje zarząd ZPPHiU.