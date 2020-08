Od kilku lat zbiera śmieci. Po lockdownie stwierdziła, że to za mało. Nietypowa akcja pani Katarzyny

Nasza czytelniczka śmieci zbiera od kilku lat. Niedawno doszła jednak do wniosku, że to za mało i warto zrobić coś jeszcze. To było w czasie, gdy z powodu lockdownu życie i praca przeniosły się do sieci. Chcąc nie chcąc, musiała zaprzyjaźnić się z mediami społecznościowymi, od których do tej pory stroniła. Założyła przeznaczone do pracy konta, więc doszła do wniosku, że może warto też stworzyć profil w całości poświęconemu… zbieraniu śmieci. Tak właśnie narodziło się na Instagramie konto 525 steps.