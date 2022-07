Odpowiedź na "rynek pracownika". Do Polski przyjeżdżają kobiety, a praca czeka na mężczyzn

"Kobiety na wózki widłowe" - brzmi nazwa kampanii przygotowanej przez agencję zatrudnienia Trenkwalder Polska. Przedsiębiorcy szukają sposobów, jak przystosować nasz rynek pracy do obecnej sytuacji, kiedy do Polski napływa coraz więcej uchodźców , a zatrudnienie czeka w typowo "męskich" zawodach, w magazynach lub w logistyce.

Jak czytamy na łamach trans.info, uczestniczka programu "Kobiety na wózki widłowe" nic nie płaci. Agencja zatrudnienia ponosi koszty szkolenia (w zależności od lokalizacji – od 500 do 600 zł), egzaminu państwowego (blisko 200 zł) oraz ewentualnego udziału tłumacza przysięgłego. W zamian pracownica deklaruje, że będzie pracować dla agencji przez minimum kilka miesięcy.

– Ofert dla kobiet jest coraz mniej. Przed wojną był to stosunek 30/70, obecnie na tysiąc otwartych wakatów mamy tylko 60 przeznaczonych dla kobiet – mówi Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji Gremi Personal.

Do Polski napływają kobiety

– Liczba ofert dla mężczyzn rośnie wręcz lawinowo, w dzisiaj mamy ich o 40 proc. więcej niż przed tygodniem. Chodzi zarówno o wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych pracowników. O ile wcześniej chodziło głównie o sektor budowlany i transport oraz logistykę, teraz dotyczy to już wszystkich branży – mówi Anna Dzhobolda.

– W przeważającej większości do punktu zgłaszają się kobiety. Zasadniczo można powiedzieć, że pytają o możliwość podjęcia jakiejkolwiek pracy. Jedyne wyróżniające się obszary, w których upatrują swoich możliwości to usługi, prace proste. Jednak jest też spora część pań z wykształceniem technicznym oraz wyższym. Niestety w wielu przypadkach możliwość zatrudnienia w swoim zawodzie jest dla osób z Ukrainy ograniczona brakiem możliwości sprawnego komunikowania się w języku polskim – mówi w rozmowie z money.pl Andrzej Świeboda z Biura Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

– Pamiętać należy również o tym, że do Polski przyjeżdżają przede wszystkim kobiety, które często nie są zainteresowane podjęciem pracy w pełnym wymiarze czasu pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Prawie 93 proc. osób z Ukrainy zarejestrowanych w naszym regionie to kobiety (1 238 kobiet) - zauważa Patrycja Wojciechowska-Wachuła z wydziału Polityki Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Praca dla migrantów

– Musimy rozróżnić pracowników naszych - mamy ich w Erbudzie 3000 w Polsce i w Niemczech, od pracowników naszych podwykonawców - tych bywa na naszych budowach nawet ponad 15 tys., są to głównie pracownicy fizyczni, niemalże sami mężczyźni. To z tej grupy wyjechało najwięcej osób na początku wojny, choć akurat w przypadku Erbudu nie mieliśmy żadnych przestojów, udało się wszystkim naszym firmom podwykonawczym skompletować zespoły. Natomiast oczywiście nasiliło się zjawisko presji cenowej, choć w czasach inflacji trudno jednoznacznie powiązać to akurat z odpływem pracowników na Ukrainę – mówi w rozmowie z money.pl Dagmara Sobolewska, dyrektor HR w Grupie Erbud.