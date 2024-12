Ogromny problem gospodarki Europy. "Sukces Chin to nie przypadek" [OPINIA]

Ten artykuł prawie w cale nie odpowiada na pytanie, dlaczego UE pozostała w tyle To jak jest , to my widzimy i całe to pisanie nie ma znaczenia. Ideologia, także zielona zawładnęła umysłami decydentów unijnych i brną w to na ślepo, po trupach. Jednocześnie część społeczeństwa wierzy w to, co mówią, i przyklaskują , a część widzi i .że to prowadzi do katastrofy i próbuje przemawiać do rozsądku, ale UE nie chce słuchać. Po za UE inne gospodarki nie są tak przesiąknięte ideologią, i one rozwijają się i już przegoniły unijną.