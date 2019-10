Olga Tokarczuk zgarnie miliony, fiskus... nic. Zaskakująca deklaracja o zaniechaniu podatku

To już pewne. Minister finansów Jerzy Kwieciński zdecydował o podatku, który miałaby zapłacić Olga Tokarczuk za pieniądze otrzymane wraz z Nagrodą Nobla. Żadnej daniny nie będzie, będzie za to "zaniechanie". Fiskus na Tokarczuk nie zarobi nic. Cała kwota powędruje tylko do niej. To wyjątkowa sytuacja.