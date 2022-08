Opieka naprzemienna - najczęstsze pytania

Czym jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna jest jednym ze sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej. Jak sama nazwa wskazuje, będzie ona polegać na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem naprzemiennie przez oboje rodziców w porównywalnych okresach czasu. Z racji tego, że opieka naprzemienna jest sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej, do jej orzeczenia wymagane jest, by żaden z rodziców nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani nie była ona względem niego ograniczona.

Jeżeli istnieją przesłanki (np. uzależnienia, przemoc itp.), które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem przez jednego z rodziców, sąd nie może wtedy orzec o naprzemiennej pieczy. Opieka naprzemienna powinna również cechować się równością w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem. Oznacza to, że dziecko powinno spędzać z obojgiem rodziców porównywalne okresy czasu.

Jak ustanowić pieczę naprzemienną?

Jeżeli zaś rodzice dziecka żyją w konflikcie, wówczas kwestię opieki naprzemiennej rozstrzyga sąd. W jaki sposób sąd ustala opiekę naprzemienną? W takim przypadku sąd zawsze w pierwszej kolejności bierze pod uwagę dobro dziecka. Jeżeli więc okaże się, że dla dobra dziecka korzystniejsze będzie, by opiekę nad nim sprawował jeden rodzic, taką decyzję podejmie sąd.

Brak zgody jednego rodzica a opieka naprzemienna

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwiają ustanowienie opieki naprzemiennej nawet wtedy, gdy jeden z rodziców nie wyraża na to zgody. Jak zostało wspomniane, sąd przy rozstrzyganiu sprawy bierze pod uwagę dobro dziecka, w związku z czym, jeśli dobro dziecko przemawia za tym, by opiekę nad nim sprawowało równocześnie oboje rodziców, sąd ustanowi opiekę naprzemienną nawet w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyrazi na to zgody.