Opłaty za śmieci w Warszawie. Mieszkańcy poznają już nowe stawki. "Skandalicznie dużo"

"Właśnie wyjęłam ze skrzynki podwyżkę czynszu i w niej 226 zł za śmieci... Gospodarstwo 2-osobowe. Jest to największa, jeśli chodzi o kwotę, pozycja w czynszu. (...) Skandalicznie dużo to jest" - napisała mieszkanka warszawskiego Ursynowa na jednej z grup na Facebooku zrzeszającej lokalnych mieszkańców.

Miasto dąży do tego, by uchwała w tej sprawie weszła w życie, pomimo zaskarżenia jej przez Prokuraturę Okręgową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego . Prokuratura uważa, że w przypadku stwierdzenia nieważności przepisów konieczny mógłby być zwrot nienależnie pobranych opłat.

W marcu miasto uaktualniło informację o stawkach za wywóz śmieci, w której zapowiada wprowadzenie systemu połączenia ich wysokości ze zużyciem wody od 1 kwietnia. - Naszym zdaniem nie powinno być już dzisiaj wątpliwości co do stosowania metody związanej ze zużyciem wody - mówi wiceprezydent miasta Michał Olszewski, cytowany przez "Gazetę Wyborczą". - Otrzymujemy indywidualne skargi. Najczęściej dotyczą konstrukcji samego przepisu. Np. tego, że bierzemy pod uwagę odczyt licznika głównego, a nie sumę liczników mieszkańców. Ale takie są przepisy.

- Śmieci wzrosły i to konkretnie. Mieszkamy we trójkę - ja, mąż i 5-letnia córka. Z początku opłata za śmieci wynosiła 65 zł, teraz rachunek wynosi 148 zł. Jest to całkiem konkretna zmiana - mówi money.pl inna mieszkanka Ursynowa, która również prosi o anonimowość. Dodaje, że w jej przypadku pracownik spółdzielni SMB "Imielin" wchodzi raz do roku do mieszkania i spisuje stan wodomierzy.