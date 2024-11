Orlen pokazał wyniki. Spółka komentuje liczby. "Obalamy mity"

zgłoś do moderacji

Nierządy braci Kaczyńskich to największe nieszczęście i najwieksze straty jakie ma Polska w powojennej historii,a wystarczyło tylko posłuchać św. pamięci ich ojca Rajmunda i nigdy w życiu nie dopuścić ich do władzy.W podobnym tonie wypowiadał się o nich prezydent Lech Wałęsa.Mówił ,ze oni są świetni w destrukcji i rozwalaniu starego systemu,ale wogóle nie nadają się do współpracy i budowania nowego,że oni są nawet w stanie wywołać trzecią wojnę światową.Strach się bać.