Ostatni miesiąc z inflacją poniżej 5 proc.? Ponure prognozy ekspertów

Eksperci ING wskazują na strukturę wzrostu cen, którą zaprezentował we wtorek GUS. Ta potwierdza, że inflacja w Polsce przyspiesza. "Ceny towarów wzrosły w ubiegłym miesiącu o 3,8 proc. rok do roku, a usług o 6,0 proc. rok do roku, wobec odpowiednio 3,6 proc. rok do roku i 6,2 proc. rok do roku w sierpniu" - piszą ekonomiści. Dodają, że w porównaniu do sierpnia ceny wzrosły we wrześniu o 0,1 proc.