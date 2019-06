Oświadczenie majątkowe Mariusza Kamińskiego. Oszczędności? Zaledwie 5 tys. zł

Poseł i minister koordynator ma wciąż to samo mieszkanie o wartości ok. 300 tys. zł o powierzchni 39 mkw. na własność i kredyt mieszkaniowy w Getin Banku - do spłaty pozostało ponad 98 tys. zł. Co ciekawe, kwota się nie zmniejsza - na początku kadencji przy rubryce "kredyt" widniała kwota 85 tys. zł.