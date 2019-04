Oszustwo na wybory. Uważaj na prostą metodę wyłudzania danych osobowych

W wyborach 26 maja bierze udział aż 17 komitetów wyborczych. To ich członkowie i aktywiści już teraz na skwerach, placach, parkach i ulicach zbierają podpisy poparcia dla kandydatów startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W ocenie ekspertów ChronPESEL.pl, którzy przygotowali raport o wyłudzeniach na podstawie skradzionych danych, to doskonałe warunki dla oszustów.

Zgodnie z zasadami zgłaszania kandydatów do PE, w wykazie podpisów wyborców, którzy udzielają kandydatowi poparcia, powinny się znaleźć: PESEL, własnoręczny podpis, czytelnie wpisane nazwisko, imię i adres zamieszkania zgodny z adresem, który jest w rejestrze wyborców, czyli tzw. adres zameldowania.

Obejrzyj także: Bartłomiej Sienkiewicz o "piątce plus ". Odsłania intencje Kaczyńskiego

Mamy zatem do czynienia z sytuacją,w której udostępniamy komuś swoje wrażliwe dane . Jednak nie mamy praktycznych możliwości sprawdzenia, czy ów zbierający podpisy naprawdę reprezentuje kandydata, czy tylko podaje się za niego. Nie ma legitymacji dla członków komitetów, a dokumenty z PKW łatwo podrobić. Tymczasem wspomniane dane mogą pozwolić oszustom nawet wziąć na nasze nazwisko kredyt.

- Obserwując zeszłoroczne trendy, należy spodziewać się wzrostu liczby prób wyłudzeń kredytu na skradzione dane osobowe. Statystycznie rzecz biorąc do takiego zdarzenia dochodzi co 12 minut. Należy przy tym pamiętać, że do zaciągnięcia pożyczki przez Internet wystarczy jedynie 5 minut - mówi money.pl Anna Marcinkowska, ekspert z serwisu ChronPESEL.pl.