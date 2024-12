Oto co już obiecują Polakom kandydaci na prezydenta

Jak zestawimy obecne wypowiedzi Rafała z tymi z przed roku to mamy do czynienia z 2 różnymi osobami... Teraz to konserwatysta, patriota gospodarczy, sceptyk co do UE. Kłamstwo pogania kłamstwo... A realia to lotnisko w Berlinie, zdejmowanie krzyży, tęczowe piątki w szkołach i różowe parady... Oraz najdroższa w Europie kładka do nikąd...