Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta. Zapowiada ustawy "dla ratowania dobrobytu"

zgłoś do moderacji

Przeciez od dwoch lat mocno forsowany jest pomysl 4 dniowego tyg. pracy i skrocenia dniowki do 7 godzin. Za te sama pensje. Niech jeszcze troche budzetowka przytyje, to takie pomysly beda przechodzily z pelnym poparciem "spolecznym". A moze z tym ratowaniem dobrobytu to chodzilo o o odbicie spolek SP?