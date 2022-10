Oto maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych i małych firm. Rząd pokazuje projekt

- Ustawa składa się z kilku elementów. Kluczowym jest maksymalna cena na określonym poziomie - w okolicach 800 zł. To ustali ostatecznie Rada Ministrów. Niezwłocznie po Radzie Ministrów pan premier będzie komunikował kompleksowo, co jest w tej ustawie - powiedziała na briefingu prasowym przed Kancelarią Premiera wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Limity cen prądu dla gospodarstw domowych po nowemu

Nowy projekt zawiera również rozwiązania dla tych gospodarstw domowych, które przekroczą limity zaproponowane w poprzedniej ustawie. W ostatnich dniach Sejm przyjął ustawę, która do limitu zużycia zamrozi ceny energii w 2023 r. do poziomu z 2022 r. Dla gospodarstwa domowego wynosi on 2000 kWh rocznie, a 2600 kWh, jeśli jednym z domowników jest osoba niepełnosprawna. Rolnikom oraz rodzinom z Kartą Dużej Rodziny przysługuje jeszcze wyższy limit - 3000 kWh na rok.