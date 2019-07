Państwo przejmuje viaTOLL. NIK: błędy, opieszałość, brak wiedzy

System viaTOLL miał w listopadzie 2018 r. zostać przejęty przez Skarb Państwa, jednak - jak wskazuje NIK - opieszałość w podejmowaniu decyzji, brak wiedzy dotyczącej funkcjonowania nowoczesnych systemów poboru, błędy proceduralne czy brak zasobów ludzkich posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie IT, doprowadziły do ryzyka niezapewnienia kontynuacji poboru opłat nawet przez 17 miesięcy.

Problem sięga już 2010 r., czyli momentu podpisania umowy dotyczącej przejęcia systemu viaTOLL przez państwo. Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że administracja rządowa nie była przygotowana do kontynuacji poboru opłaty elektronicznej po 2 listopada 2018 r. Nie wypracowano odpowiedniej koncepcji realizacji tego zadania, dlatego nie zostały zrealizowane główne założenia repolonizacji systemu. A to przede wszystkim obniżenie kosztów i uniezależnienie się od zagranicznych podmiotów, ale też zdobycie wiedzy o nowoczesnych systemach i wybór najbardziej optymalnego rozwiązania.

"Cel główny, jakim było zapewnienie kontynuacji poboru opłaty, został ostatecznie osiągnięty, ale trudno uznać to za sukces, skoro poza podmiotem wskazanym do realizacji tego zadania niewiele się zmieniło. Pozostał poprzedni system i w dużej mierze poprzedni podwykonawcy. Wydaje się niewiele jak na kilka lat pracy i ambitne cele stawiane na początku realizacji zadania. W efekcie wciąż nie można stwierdzić czy działający na polskich drogach system jest najbardziej optymalnym pod kątem użyteczności i efektywności kosztowej z dostępnych na rynku systemów poboru opłaty elektronicznej. I to należy uznać za największą porażkę administracji rządowej przy realizacji tego zadania" - czytamy w komunikacie NIK.