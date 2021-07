Paragon z pizzerii. Jedna pozycja ją zaskoczyła

jak88 50 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Standardowe zachowanie, idziesz do sklepu i nie ma tam gratisowych siatek a tutaj zdziwienie? Kupujesz cały wózek i Pani na kasie "opakowania" na wynos Ci nie da. To Twój problem - kup sobie lub noś sobą. Po drugie dla tych co atakują restauratorów - opakowania poszły do góry lekko 50% i od każdego opakowania (nawet tylko kupionego) trzeba co roku płacić haracz do urzędu marszałkowskiego po wadze produktu :) tak tak raz na rok trzeba zważyć zakupioną folię stretrz czy aluminiową plasticzki papierki wszystko i czekać na wyliczenie z urzędu :) Średniej wielkości pizzeria musi płacić oprócz śmieci (300-500zł) dodatkowo rocznie około 18000zł za wprowadzenie opakowań na rynek :) czyli ekstra 1500zł co miesiąc dodatkowo :) Naprawdę kroją przedsiębiorców na potęgę a potem zdziwienie dlaczego tak drogo? Przecież on na tym nie zarabia tylko próbuje wyrównać zakup i koszty z tego wynikające. W innych krajach co niektórzy zaraz dostaną zawału od zdziwienia płaci się COPERTO (1, 2 lub 3 euro czasem więcej) od osoby za zastawę na stole :D jeszcze wymuszony ustawowo % od rachunku za serwis. (czyli albo placisz za opakowanie na wynos albo płacisz jeszcze coperto za to, że zajmujesz stolik i trzeba będzie po Tobie posprzątać :)