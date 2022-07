Paweł Kukiz stawia ultimatum PiS. Albo poparcie jego projektu, albo koniec porozumienia

na złość 21 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Pajac, który uważa, że jest języczkiem u wagi ? Potrzebny byłeś do przyklaskiwania pisowi . Za chwilę pis postawią do kąta i dla ciebie nigdzie nie będzie miejsca . Tydzień temu podpisana ustawa o dopłatach do węgla i już, zanim wprowadzono ją w życie, idzie do kosza, bo znaleźli inne rozwiązanie . Dlaczego uchwala się coś, co już z założenia, nie jest do zrealizowania ? Kukiz brał udział w niszczeniu Polski i powinien znaleźć się na śmietniku historii .