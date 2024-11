Pekin się zbroi. Chiny już dogoniły USA

"Ktokolwiek zasiądzie w Białym Domu po Joe Bidenie otrzyma prosty przekaz od amerykańskich agencji wywiadowczych: chociaż to Rosja sieje zamęt w Europie, tylko Chiny mają zasoby, aby stać się globalnym zagrożeniem " – podkreśla brytyjski tygodnik.

Chiny nie ustępują USA

Wprawdzie Pekin nie jest jeszcze gotowy do pełnoskalowej wojny z USA, ale Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza przeszła w ciągu ostatnich dwóch dekad niezwykłą transformację, stając się regionalną siłą - dodaje, podkreślając, że w niektórych obszarach wojskowości Chinom udało się nawet przegonić Stany Zjednoczone.

Szybką modernizację technologii wojskowych Chin ilustruje rozwój ich floty – największej i najnowocześniejszej na świecie. Według amerykańskiego think tanku CSIS około 70 proc. chińskich okrętów zostało zwodowanych po 2010 r. - w amerykańskiej armii udział ten wynosi 25 proc.

Amerykańskie okręty są co prawda większe i lepiej wyposażone, ale i tu Chiny nadrabiają zaległości – ocenia "The Economist". W 2004 r. marynarka wojenna USA miała ponad 200 razy więcej wyrzutni pionowego startu (wyrzutni pocisków rakietowych używanych na okrętach) niż Chiny. W 2023 r. na jedną wyrzutnię tego typu na wyposażeniu chińskiej armii przypadały dwie w armii USA, a ok. 2027 r. proporcje te mają się odwrócić. Podobna modernizacja zachodzi w lotnictwie.