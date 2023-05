Pierwsze obniżki cen żywności w sklepach. Oto co tanieje

Wzrost cen żywności hamuje. Podwyżki rzędu 20-24 proc., obserwowane w poprzednich miesiącach, w kwietniu już nie wystąpiły. Co nie oznacza, że ceny nie rosną w ogóle. W poprzednim miesiącu żywność średnio drożała o 19,7 proc.

Ceny żywności w sklepach będą spadać?

Czy zatem można spodziewać się obniżek cen w sklepach? "Dziennik Gazeta Prawna" zapytał o to przedstawicieli branży.

Zobacz także: Ekonomista pokazuje, co się stało z ceną oleju. "Z 5 zł podrożał do 15 zł w dwa lata"

Na powrót cen sprzed lat nie licz

"DGP" wymienia dwa czynniki sprawiające, że wizja malejących cen żywności staje się realna. Po pierwsze obniżające się ceny surowców, do czego przyczynił się m.in. krytykowany przez rolników import z Ukrainy , jak również stabilizacja cen gazu i energii . Drugim czynnikiem jest natomiast spadający popyt. W pierwszym kwartale 2023 r. sprzedaż detaliczna żywności w cenach stałych skurczyła się o 3,7 proc.

Jednak nawet jeżeli ceny spadną, to tylko w stosunku do tych obecnych. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. ciągle będzie drożej.