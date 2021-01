Pierwszy spadek polskiego PKB od lat 90. Premier: recesja łagodniejsza od prognoz

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że według wstępnego szacunku PKB Polski w 2020 roku spadł o 2,8 proc. Choć jest to pierwszy roczny spadek polskiego PKB od początku transformacji, wynik i tak jest lepszy, niż prognozowano na początku pandemii.

Premier Mateusz Morawiecki, komentując dane GUS w mediach społecznościowych podkreślił, że oznaczają one, iż Polska przechodzi recesję łagodniej, niż prognozowano.

"Wielki wysiłek przedsiębiorców i pracowników daje efekty. Wsparcie z budżetu państwa i tarcze antykryzysowe spełniają swoje zadanie. Mocny fundament do odbudowy” – napisał premier na Twitterze.

Z kolei zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina to dobry wynik na tle krajów Unii Europejskiej, który pozwala z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. "Mimo skrajnie trudnych okoliczności, zamrożenia części gospodarki i lockdownów - PKB Polski w 2020 r. spadł jedynie o 2,8 proc.” – napisał Gowin na Twitterze.

Co na to ekonomiści?

- Kurczenie się gospodarki oznacza cofanie się. To z kolei oznacza, że po pierwsze będzie sporo strat do odrobienia, a po drugie, że później, niż można się było tego spodziewać, dogonimy kraje wysokorozwinięte. Co więcej, pandemia spowoduje najprawdopodobniej wyraźne zmiany strukturalne w gospodarce - ocenia Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.