PiS rzucił hasło: obrona finansów. Mówi o "wielkim oszustwie"

Stabilne finanse z dziurą budżetowa na 2024r w wysokości 170mld zł a z tego co ekonomiści mówią to może być nawet 270mld zł - szok. W ciągu 8 lat rządów zjednoczonej prawicy nasz dług publiczny wzrósł o ponad 100% z 970 mld zł do ponad 2 bln zł. Ale finanse są spoko.