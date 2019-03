PKB Polski. Pozostaniemy unijnymi czempionami, ministerstwo się cieszy

- W 2019 r. tempo wzrostu PKB w Polsce utrzyma się na poziomie zbliżonym do potencjalnego i osiągnie 3,5 proc. Jest to wzrost zdecydowanie wyższy niż prognozowany dla gospodarki Unii Europejskiej (1,6 proc.) i tylko pięć krajów UE może mieć wzrost wyższy niż Polska - zaznacza Komisja w opracowaniu.

Jednocześnie MPiT zapewnia, że zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele wyzwań jest przed polską gospodarką. Problemem jest na przykład coraz bardziej dający się we znaki przedsiębiorcom brak rąk do pracy. - Dla zwiększania podaży pracy zaproponowaliśmy ulgę podatkową dla osób młodych do 26. roku życia, z uwagi na generalnie ich późne wchodzenie na rynek pracy - zaznacza resort. W podobnym tonie wypowiadają się zresztą eksperci KE. Raport wskazuje, że polska gospodarka potrzebuje więcej pracowników, a braki wykwalifikowanej siły roboczej "utrudniają firmom wzrost w wielu sektorach". - Uczestnictwo w rynku pracy jest utrudnione z powodu różnych czynników, takich jak niewystarczająca dostępność placówek opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej oraz niski ustawowy wiek emerytalny - to kolejne tezy z opracowania KE.