Płace rosną, ale nie wszyscy doczekali podwyżek. Firmy mniej zatrudniają

Od 2013 roku zatrudnienie w Polsce tylko rosło (porównując dane rok do roku). Trend ten odwrócił się w kwietniu w wyniku wybuchu pandemii. W październiku w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób pracowało nieco ponad 6 mln 318 tys. osób. To oznacza spadek zatrudnienia o około 1 proc. w porównaniu z październikiem 2019 roku.