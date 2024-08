Minister Herman Hałuszczenko oświadczył, że Ukraina zamierza rozbudować Chmielnicką Elektrownię Jądrową. By to zrobić, potrzebuje dwóch rosyjskich reaktorów VVER-1000, magazynowanych obecnie w Bułgarii. Tu podkreślmy: Rosja nie otrzymałaby pieniędzy od Ukrainy za te urządzenia, bo należą one do Bułgarów, a ci zakupili je ponad 10 lat temu.