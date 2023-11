Po Gdańsku miały jeździć elektryki. I jest wpadka. Posypały się kary

wpac 15 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Samochody na baterie to ideologia a nie technika. Może kiedyś gdy z tej samej masy ogniwa co waży paliwo (diesel/benzyna) otrzymamy identyczny zasięg w takich samych warunkach temperaturowych. Dzisiaj to czyste nabijanie osłów w butelkę.