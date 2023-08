PO w spocie wygenerowała głos premiera przez AI. "Strzał w stopę"

"Strzał w stopę"

W innym poście napisał też, że "demonizowanie tego nie ma sensu", gdyż na takie praktyki zezwoliła sama Unia Europejska . Choć oznaczanie tego typu treści jako wygenerowane przez AI ma wkrótce zostać obwarowane prawnie. Na ten moment jednak jedyne, co można zrobić, to zgłosić post moderatorom serwisu.

"Trzymajmy się standardów"

Z apelem do politykó zwróciła się dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, wicerektorka Uniwersytetu Koźmińskiego. "Uważałabym jednakowoż, że kiedy powstaje klon głosu to należy to oznaczać w samym poście, żeby było jasne, ze to nagranie powstało z wykorzystaniem AI. Trzymajmy się najlepszych standardów w dobie generatywnej sztucznej inteligencji" – napisała.