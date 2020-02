Poczta Polska idzie w ślady inPostu. W 4 lata chce postawić 4000 paczkomatów

Nowa strategia poczty polega na zacieśnieniu współpracy ze SwipBoksem. Paczkomaty nadal będą wynajmowane. Tajemnicą zaskakująco szybkiego tempa rozwoju sieci maszyn ma być nowy model SwipBoksa o nazwie Infinity. Nie wymaga on podłączenia do prądu, co oznacza, że można go postawić praktycznie wszędzie. Jego bateria wystarczy na 10 lat nieprzerwanej pracy. Nie ma ekranu, obsługuje się go za pomocą telefonu komórkowego.