Poczta Polska. Listonosze mają dość, żądają pieniędzy za nadgodziny

To tylko wierzchołek absurdów na PP, za nadgodziny za rozbiórki to nie widziałem grosza od 15 lat. Dalej gorsze jest jeszcze wlepienie listonoszom marży od sprzedaży. Ot by ją wykonać trzeba sprzedać towarów za jakieś 450-550 zł co jest szczytem debilizmu albo chamstwa w stosunku do pracy. Tak bo większość towarów to słodycze i picie czyli w lato słodycze się topią a ciepłego picia to nikt nie kupi w dodatku nawet nie ma gdzie tego wpakować bo cała torba jest poświęcona na przesyłki a pakowanie luzem to pewne zniszczenie towarów. A to ciągle tylko wierzchołek.