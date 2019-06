Poczta Polska zatrudnia na wakacje. Potrzeba 700 osób

Z uwagi na okres urlopowy zatrudnienie można znaleźć w sortowniach, na zapleczach placówek pocztowych przy załadunku i rozładunku przesyłek oraz przygotowywaniu ich do doręczania. Poczta Polska przyjmie do pracy również osoby, które chcą być listonoszami oraz kierowców z uprawnieniami do kierowania pojazdami do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony.