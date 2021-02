Podróże bez restrykcji. Warunek? Posiadanie "paszportu" szczepionkowego

Unia Europejska chce wprowadzić tzw. paszporty szczepionkowe. Plan minimum jest taki, aby zdążyć do lata. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaapelowała w czwartek o przyspieszenie prac w tym obszarze.

Czym miałyby być takie paszporty? Co do zasady certyfikatem, opartym na dokumentacji medycznej, z którego wynikałoby, że zostaliśmy już zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Pomysłowi przyklaskuje branża turystyczna, która uważa jednak, że trzeba iść dalej, mianowicie przygotować procedury dla ozdrowieńców lub ułatwić dostęp do tanich testów. Słychać w tym sygnały, że ułatwienie podróży tylko osobom zaszczepionym nie poprawi kondycji branży w takim dużym stopniu.

Co na to inne kraje? Tu zdania są mocno podzielone. Forpocztą dla dodatkowych certyfikatów jest Izrael, w którym już w ubiegłym tygodniu (dokładnie 21 lutego) wprowadzono "zieloną przepustkę", przysługującą tym, którzy co najmniej tydzień wcześniej przyjęli drugą dawkę szczepionki oraz ponad 700 tys. osobom, które przeszły zakażenie koronawirusem.