Podwyżka płac w Polsce. "Pensję minimalną utrzymywano na żenująco niskim poziomie"

- Przez wiele lat pensję minimalną utrzymywano na żenująco niskim poziomie – oceniła na antenie Polsat News Jadwiga Emilewicz i wyjaśniła, że jej podniesienie o 17 proc. do kwoty 2600 zł w przyszłym toku to zmiana podejścia, które preferowało kapitał, nie prace.

- To naprawdę moment na to. Gwałtownie rośnie PKB i zwiększa się zasobność przedsiębiorców – powiedziała. Jak wyjaśniła, w ciągu ostatniego roku zysk przedsiębiorców netto sięgnął między 150 a 180 mld zł. – Myślę, że uczciwy podział tego zysku między pracodawcą a pracownikiem, to najlepszy pomysł – dodała.