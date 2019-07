Polacy coraz chętniej biorą duże kredyty. W przyszłości mogą mieć problem

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", Polacy wierzą, że ich dochody będą cały czas rosnąć. Jeszcze nigdy nie byliśmy tego tak pewni, a wpływają na to coraz liczniejsze programy socjalne, płaca minimalna (która ma urosnąć do 2450 złotych), obniżka PIT-u z 18 proc. do 17 proc. i tzw. zerowy PIT dla młodych.

Niesie to za sobą ryzyko. Dzisiaj stopy procentowe są niskie, ale jeżeli polska gospodarka zwolni, to dochody Polaków przestaną rosnąć, w przeciwieństwie do oprocentowania ich zadłużenia. W takim przypadku kredyty mogą okazać się niemożliwe do spłaty, a w przyszłości prowadzić nawet do bankructwa. Komisja Nadzoru Finansowego już od jakiegoś czasu zachęca banki do kompleksowego informowania klientów o potencjalnym ryzyku.