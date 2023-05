Polacy nie kupują opon. Wyniki porównywalne z tymi z okresu pandemii

W czasie wciąż utrzymującej się inflacji w Polsce na poziomie dwucyfrowym (w kwietniu 14,7 proc. ) Polacy szukają oszczędności , gdzie tylko się da. Robią to także właściciele samochodów, którzy nie kwapią się do wymiany opon.

Sprzedaż opon drastycznie w dół

W segmencie samochodów ciężarowych sprzedaż spadła o 37 proc. rok do roku. Z kolei sprzedaż opon do samochodów dostawczych spadła o 30 proc., a do maszyn rolniczych – o 34 proc. Najmocniejszy jest spadek sprzedaży do opon do maszyn przemysłowych i wynosi 61 proc.