Polacy ocenili postulaty zespołu Rafała Brzoski

Operacja "deregulacja". Zapytali Polaków o zdanie

Niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy zdobyło uznanie 70,5 proc. uczestników badania. Zdecydowanie dobrze oceniło ten pomysł 42,7 proc. respondentów, a 27,8 proc. uznało go za raczej dobry. Negatywne zdanie wyraziło 15,8 proc. badanych, w tym 8,5 proc. oceniło go "raczej źle", a 7,3 proc. "zdecydowanie źle".

Poparcie większości ankietowanych uzyskała również inicjatywa złagodzenia restrykcyjnych przepisów i ograniczenia kar. Zwolnienie mikrofirm z podatku VAT do kwoty 350 tysięcy złotych zostało ocenione pozytywnie przez 61,6 proc. respondentów. Negatywnie odniosło się do tego 10,8 proc. badanych.

- Choć temat deregulacji dopiero zaczyna przebijać się do świadomości społecznej, jego znaczenie rośnie. Połowa społeczeństwa już zetknęła się z tym pojęciem, a co trzeci Polak słyszał o działaniach państwa w tym zakresie. Wyniki badania są wyraźnym sygnałem, że uproszczenie procedur, ograniczenie biurokracji i cyfryzacja to oczekiwane kierunki zmian , które mogą skutecznie służyć obywatelom i odpowiedzieć na realne potrzeby społeczne – skomentował prezes IBRiS Marcin Duma .

Wskazali najważniejsze kwestie

Operacja "deregulacja" ruszyła

Zespół, któremu przewodzi Brzoska, przedstawił już pierwsze postulaty. To m.in. rzadsze kontrole firm i rezygnacja z przepisu zobowiązującego polskie firmy do zatrudniania cudzoziemców na umowę o pracę. Inna propozycja to np. zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy". Jeśli decyzja nie będzie wydana do ściśle określonego terminu, to wtedy zapadnie automatycznie (poprzez uznanie stanowiska strony). T