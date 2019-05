Polacy uciekają z Wielkiej Brytanii. Spadek o 116 tysięcy

Dane pokazują, że na koniec ubiegłego roku w Wielkiej Brytanii oficjalnie mieszkało w sumie 905 tys. obywateli Polski, z czego 832 tys. urodziło się nad Wisłą. Oczywiście nie zalicza się do nich tych, którzy na Wyspach pracują "na czarno". Liczba ta spadła o 116 tys., czyli mniej więcej tyle, ile mieszka w Płocku.

To pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej przypadek, by liczba ta aż tak znacząco spadła. Na koniec 2017 roku bowiem ta liczba wynosiła 1,021 mln, a wcześniej przyrastała w średnim tempie kilkudziesięciu tysięcy rocznie.