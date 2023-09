Polacy wypowiedzieli się ws. ukraińskiego zboża. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Pod koniec kwietnia br. Komisja Europejska porozumiała się z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Uzgodniono, że kraje te wycofają się z jednostronnych ograniczeń, natomiast KE od 2 maja . wprowadzi zakaz wwozu na teren tych krajów czterech produktów z Ukrainy: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziaren słonecznika. Restrykcje miały obowiązywać do 5 czerwca 2023 r. Następnie zostały przedłużone do 15 września.

Problem z ukraińskim zbożem

Jeszcze przed podjęciem przez KE decyzji ws. embarga na zboże Polska zapowiedziała, że jeżeli nie dojdzie do jego przedłużenia, sama prowadzi zakaz importu zboża z Ukrainy, tak by interesy polskich rolników były chronione. Wprowadzone od północy 16 września br. embargo trwa bezterminowo. Zakazuje ono wwozu do Polski niektórych produktów rolnych, w tym pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku, słonecznika, a także śrut z tych zbóż. Podobne ograniczenia wprowadziły równolegle Słowacja i Węgry.